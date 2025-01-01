В Перми открылась ледовая арена «Красная машина» Проект реализован по концессионному соглашению с правительством региона Поделиться Твитнуть

Ледовая арена «Красная машина» в пермском м/р Ива готова к эксплуатации. Госстройнадзор Пермского края подтвердил соответствие объекта всем необходимым требованиям. Губернатор Дмитрий Махонин посетил спорткомплекс 29 декабря, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Новый спортивный объект площадью около 9 тыс. кв. м включает два ледовых поля: большое (60 на 26 м, для тренировок и соревнований) и малое (для детских команд). Также здесь расположена первая в регионе профессиональная площадка для кёрлинга.

«В новом спорткомплексе будет базироваться отделение школ олимпийского резерва «Академия игровых видов спорта». В течение дня здесь будут заниматься воспитанники спортивных школ, а вечером арена станет доступна для любителей», — сообщили в АО «ФРПК».

Помимо ледовых площадок, в комплексе есть тренажерный зал с беговыми дорожками для отработки техники катания, велотренажерами и эллипсоидами. Для спортсменов предусмотрены восемь раздевалок с душевыми и сушилками.

Проект реализован АО «Фонд развития Пермского края» по концессионному соглашению с правительством региона и ООО «Красная машина». Генеральный подрядчик — АО «Корпорация развития Пермского края».

Строительство арены финансировалось за счет краевых и федеральных средств.

