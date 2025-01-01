За сутки в Пермском крае потушено 12 пожаров Поделиться Твитнуть

Фото: МЧС по Пермскому краю

За сутки, 28 декабря 2025 года, в Пермском крае было потушено 12 возгораний. Среди них: четыре пожара в Перми, два в Пермском муниципальном округе, а также по одному пожару в Березниковском, Гайнском, Нытвенском, Красновишерском, Чердынском и Кунгурском муниципальных округах. В результате этих происшествий никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

В ведомстве обратились к местным жителям с призывом соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, в населённых пунктах и на территории частных домов запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи, если это не сделано в специально отведённых и оборудованных местах. При первых признаках пожара нужно немедленно звонить в экстренные службы по номерам «01», «101» или «112».

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены административные штрафы: для граждан до 20 тыс. руб., для должностных лиц до 30 тыс. руб., а для организаций до 400 тыс. руб.

