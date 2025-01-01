Директора организации в Прикамье осудили за хищение денег во время капремонта Он внёс в итоговые акты сведения о работах, которые не были выполнены Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Кунгурский городской суд в Прикамье вынес приговор по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации за хищение средств во время работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме. Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как сообщается на Едином портале прокуратуры РФ, уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Установлено, что виновный заключил с Фондом капитального ремонта Пермского края договор подряда на выполнение работ по капремонту общего имущества в жилом доме на ул. Ленина в Кунгуре. В акты сдачи работ он внёс сведения о работах, которые фактически не были выполнены.

«При подписании итоговых документов подсудимый внес в акты сведения о выполнении работ на сумму более 200 тыс. руб., которые в действительности не осуществлялись. Полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению», — рассказали в надзорном органе.

Суд назначил руководителю юрлица наказание в виде штрафа. Причинённый ущерб был возмещён на стадии следствия.

