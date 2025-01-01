Пермяк под угрозой колонии выплатил 300 тысяч рублей алиментов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Перспектива уголовной ответственности и лишения свободы заставила жителя Прикамья погасить задолженность по алиментам в размере более 300 тыс. руб., сообщили в пресс-службе ГУФСПП по региону.

В отделе судебных приставов в Березниках и Усольском районе на исполнении находится дело о взыскании с 44-летнего мужчины алиментов на содержание дочери, родившейся в 2019 году. Размер выплат должен был соответствовать прожиточному минимуму.

Мужчина уклонялся от уплаты алиментов более полугода. За это время судебные приставы взыскали с его доходов всего 2 тыс. руб. За неуплату алиментов был составлен административный протокол. В результате рассмотрения дела мужчине назначили 80 часов обязательных работ, но это не помогло.

Из-за большой задолженности в размере около 305 тыс. руб. дознаватель службы судебных приставов возбудил уголовное дело по ст. 157 УК РФ. Уголовное дело было направлено в суд, и тогда неплательщик понял всю серьезность ситуации. Накануне вынесения приговора он полностью погасил задолженность, предоставив квитанцию. Обе стороны судебного процесса ходатайствовали о прекращении дела в связи с признанием вины и деятельным раскаянием. Суд удовлетворил ходатайство и освободил мужчину от уголовной ответственности.

