Площадка КВЦ «Пермь Экспо» была задействована 270 дней в году И приняла около 50 мероприятий

фото: КВЦ «Пермь Экспо»

В 2025 году КВЦ «Пермь-Экспо» принял почти 50 различных мероприятий, работа площадки продолжалась около 270 дней, а посетители исчислялись десятками тысяч, об этом сообщили в пресс-службе Конгрессно-выставочного центра.

Из значимых изменений отмечается установка первого в регионе 3D-медиафасада, открытие конференц-холла и VIP-зоны, впервые внедрена медиареклама внутри выставочного пространства, начала действовать остановка общественного транспорта «Пермь Экспо», на парковке КВЦ впервые использована дорожная разметка, установлены навигационные вывески по всей территории выставочного комплекса, обновлён сайт центра. Кроме того, 31 декабря будет запущен проект «Экспо-каток».

