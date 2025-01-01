Жительница Перми понесла наказание за побои и выплатила моральный ущерб Поделиться Твитнуть

В Дзержинском районе Перми произошёл инцидент между двумя женщинами, которые не смогли поделить межквартирную площадку. Одна из них входила в тамбур с коляской и сумками, а другая пыталась пройти к своей двери. Словесный конфликт перерос в физическое противостояние. Об этом пишет «Пятница».

Женщина с ребёнком отказывалась пропускать соседку, утверждая, что проход по узкому коридору возможен только после того, как они зайдут в свою квартиру. В результате она несколько раз ударила женщину по руке.

Обвиняемая заявила, что нанесла побои в ответ на толчок коляски с ребенком, но не смогла подтвердить свои слова. Суд признал ее виновной в административном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои» и назначил штраф. Однако пострадавшая потребовала возмещения морального ущерба.

В иске она указала, что после конфликта плохо спала, испытывала тревогу и боялась выходить из квартиры. Суд удовлетворил иск и присудил ей 40 тыс. руб. компенсации и 25 тыс. руб. на оплату услуг юриста.

Отдел судебных приставов по Дзержинскому району возбудил исполнительное производство. Должнице разъяснили последствия неисполнения решения суда, но она не погасила задолженность вовремя. Арест счетов и исполнительский сбор не помогли. Только после обращения взыскания на доходы должницы долг был выплачен.

Исполнительное производство завершено фактическим исполнением, сообщили в ГУФССП по региону.

