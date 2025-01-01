Пермячка получила около 1 млн рублей на несуществующего ребёнка Уголовное дело рассмотрит суд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Многодетная жительница Перми предстанет перед судом по уголовному делу о мошенничестве при получении социальных выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) на несуществующего ребёнка. Общая сумма ущерба государству оценивается в 1,6 млн руб.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, 40-летняя жительница Орджоникидзевского района решила воспользоваться правом зарегистрировать в органах ЗАГС ребёнка, родившегося вне медицинской организации, при наличии заявления лица, присутствовавшего при родах.

В 2019 году женщина приобрела поддельное свидетельство о рождении четвёртого ребёнка. С фиктивным документом она обратилась в многофункциональный центр, чтобы получить финансовую помощь, положенную многодетной матери-одиночке.

«На протяжении более пяти лет, с августа 2019-го по март 2025 года, на банковский счёт обвиняемой регулярно поступали государственные выплаты. В общей сложности на несуществующего ребёнка она получила более 950 тыс. руб. Кроме того, в 2020 году женщина, воспользовавшись программами государственной поддержки многодетных семей и программой «Молодая семья», приобрела две квартиры в Губахе и Кизеле», — рассказали в полиции.

Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками Пятого отделения Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Перми. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

