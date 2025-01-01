На праздники в Прикамье меняется расписание междугородных и пригородных автобусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в Пермском крае скорректируют расписание междугородных и пригородных автобусов. Из-за новогодних праздников и изменений в пассажиропотоке многие маршруты будут работать по графику выходных, праздничных или субботних дней.

К примеру, маршруты №101, 106, 108, 115, 120, 148, 377, 442а, 823 с 31 декабря по 8 января, а также 11 января будут выполняться по расписанию воскресных и праздничных дней, а 9 и 10 января — по расписанию субботних дней.

1 января отменяются рейсы на маршрутах №101 от остановки «Большая Мось» в 6:00, а от ост. «Ул. Милиционера Власова» в 6:45, № 115 — от остановки «Ул. Милиционера Власова» в 6:45, №377 — от остановки «ДК Лобанова» в 6:35.

Всю информацию об изменениях можно найти и скачать ЗДЕСЬ.

Также будут изменения в движении транспорта на ш. Космонавтов, о чём ранее уже писал «Новый компаньон».

Телефоны для оперативной связи с дежурными диспетчерскими службами: «ИНТРАНС ПК» (автовокзал): 8 (342) 215-28-10; «Автовокзалы Прикамья»: 8 (342) 236-49-45, 236-43-00, 236-44-34; Организатор пассажирских перевозок Пермского края: 8 (342) 240-28-20.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.