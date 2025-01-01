Под контролем судебных приставов в дома жителей Прикамья вернулось электричество Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы вернули электричество в дома жителей п. Николаев Посад в Березниках. Исполнение судебного решения, обязывающего владельца линий электропередачи обеспечить надлежащее напряжение в домах, было поручено специалистам ГУФССП. Ранее надзорный орган обратился в суд с требованием устранить перепады напряжения в энергосистеме, принадлежащей гражданину.

Из-за плохого состояния сетей жители поселка испытывали недостаток электроэнергии, что приводило к снижению температуры в домах ниже допустимого уровня, особенно в зимний период. Суд обязал владельца устранить неполадки в течение шести часов, иначе это должны были сделать ресурсоснабжающие организации.

Определение суда было немедленно передано судебным приставам по Березникам и Усольскому району. Однако должник не предпринимал активных действий, и исполнение решения было поручено электросетевой компании. Сотрудники компании подключили поселок к временной энергосети, и напряжение в домах нормализовалось.

На следующий день возле поселка была установлена трансформаторная будка, обеспечивающая постоянное электроснабжение. После проверки качества электроэнергии и температуры в домах судебные приставы завершили исполнительное производство.

