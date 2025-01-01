В Прикамье проведут соцопрос о качестве жизни за 16 млн рублей Исследование выполнят в шесть этапов Поделиться Твитнуть

Пермская исследовательская компания «Эс ай эс корпорейшн» проведёт в течение 2026 года социологический мониторинг показателей достижения национальных целей и удовлетворённости населения качеством жизни в Прикамье. Заказчиком выступает администрация губернатора Пермского края.

Как указано в техзадании, опубликованном на сайте госзакупок, подрядчик должен осуществить научно-исследовательскую работу с помощью телефонных опросов. Всего за год должно быть проведено шесть исследований, каждый объёмом выборки 7 тыс. интервью. Допускается применение роботизированного опроса с использованием искусственного интеллекта.

Задачи мониторинга заключаются, в том числе, в анализе оценки достижения показателей, выделении проблемных точек, разработке рекомендаций для региональных органов исполнительной власти края.

Исследование проводится в шесть этапов: с 12 января до 15 марта, с 1 марта до 15 мая, с 1 мая до 15 июля, с 1 июля до 15 сентября, с 1 сентября до 15 ноября и с 20 октября до 10 декабря 2026 года.

Финансирование осуществляется за счёт бюджета Пермского края. Стоимость контракта составила 16,02 млн руб.

