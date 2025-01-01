В Перми за год промыто более 250 км сетей водоотведения Наибольшее количество заявок на устранение последствий засоров поступило из Свердловского района Поделиться Твитнуть

Фото: ООО «НОВОГОР-Прикамье»

В 2025 году сотрудники компании «НОВОГОР-Прикамье» провели промывку свыше 250 км трубопроводов различных диаметров — от дворовых сетей до магистральных коллекторов. Эти работы необходимы для удаления загрязнений и поддержания бесперебойной работы канализации, и проводятся на регулярной основе.

За год поступило более 4 тыс. заявок на устранение последствий засоров, наибольшее количество из них — из Свердловского района, где в некоторые микрорайоны сотрудники вынуждены приезжать на очистку каждую неделю. В пресс-службе компании пояснили, что, как правило, большое количество проблем возникает в районах с большой плотностью жилой застройки.

Для очистки крупных коллекторов и устранения серьёзных пробок привлекалась сторонняя организация «Крот» — в прошлом году её услуги обошлись в 25 млн руб. Попадающий в трубы крупногабаритный мусор удаляется вручную. Например, в декабре в микрорайоне Островский из коллектора извлекли порядка восьми тонн влажных салфеток и ветоши. В самотечном коллекторе на пересечении улиц Льва Шатрова и Николая Островского причиной гигантской пробки стал волокнистый мусор, затрудняющий прохождение сточных вод по трубе диаметром 800 мм. Устранение проблемы силами сотрудников компании и подрядчика «Крот» заняло более двух недель.

«Любые посторонние предметы вроде одноразовых палочек или влажной салфетки, случайно оказавшиеся в унитазе, способны создать большую проблему. Постепенно накапливающийся мусор образует крупные препятствия, мешающие нормальному течению жидкости и приводящие к появлению неприятных запахов и возможным протечкам. Специалисты «НОВОГОРа» настоятельно рекомендуют жителям внимательно относиться к вопросам обращения с отходами и избегать попадания остатков еды, ткани и другого неподходящего материала в систему канализации. Особенно важно помнить об этом в праздничные дни, когда увеличивается риск возникновения проблем», — подчёркивают в компании.

