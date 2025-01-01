На СВО погиб житель Пермского края Андрей Останин С ним простятся 30 декабря Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского округа

В ходе специальной военной операции погиб житель Всеволодо-Вильвы Андрей Останин. Об этом сообщает местная администрация в соцсети ВКонтакте.

Андрей Останин родился 3 марта 1982 года, а погиб 14 декабря 2025 года. Обстоятельства его смерти не уточняются, как и другая информация о причинах гибели.

Похороны военнослужащего состоятся 30 декабря. Церемония прощания пройдёт в ДК «Химик» (п. Всеволодо-Вильва) с 10.00 до 12.00. Бойца похоронят на местном кладбище.

В администрации Александровского муниципального округа выразили соболезнования родным и близким погибшего.

