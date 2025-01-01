Следком помог восстановить жилищные права жителя Пермского края Его дом сгорел в 2019 году Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следователи СК России в Пермском крае помогли восстановить жилищные права мужчины из Чердынского муниципального округа, дом которого стал непригоден после пожара. Об этом сообщает пресс-служба краевого следкома.

Пожар в доме мужчины произошёл в 2019 году. Новое жильё жителю Чердынского округа не предоставлялось, хотя он в нём нуждался. Чердынский межрайонный следственный отдел начал проверку по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Глава СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин поставил ситуацию на контроль. Осенью этого года мужчине предоставили благоустроенную однокомнатную квартиру с электричеством, газом, водоснабжением и отоплением.

«Защита прав социально незащищённых граждан остается одним из приоритетных направлений работы Следственного управления СК России по Пермскому краю», — добавили в пресс-службе краевого СУ СК России.

