Здание Речного вокзала в Перми планируют отремонтировать На разработку проектной документации выделят 5,5 млн рублей

Зарина Ситдикова

КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края объявило аукцион на право разработки научно-проектной документации по приспособлению для современного использования Речного вокзала. Объект культурного находится по ул. Монастырской, 2. Конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо обследовать строительные конструкции и инженерные коммуникации, разработать художественно-декоративные решения, а затем проект приспособления. Работы должны начаться 28 января и завершиться 27 декабря 2026 года.

В здании планируется капитальный ремонт лестниц, помещений на цокольном и первом этаже, крыльца, полов. Кроме того, в нём обустроят крепления люстр и потолка типа «грильято» со светильниками, а также оборудуют подъёмным устройством для маломобильных людей.

Начальная (максимальная) цена контракта — 5,56 млн руб. Заявки принимаются до 13 января, итоги подведут 16 января 2026 года.

