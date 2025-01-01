На СВО погиб военнослужащий из Прикамья Игорь Смольников С ним простятся 30 декабря Поделиться Твитнуть

Владимир Шалимов

В зоне боевых действий российской спецоперации на территории Украины был убит военнослужащий из Александровска Игорь Смольников.

Он родился 24 августа 1983 года, а погиб 18 октября 2025 года. Иных сведений о нём не сообщается, как и подробностей или обстоятельств смерти.

Похороны военнослужащего пройдут 30 декабря. Церемония прощания состоится в городском дворце культуры Александровска с 10:00 до 12:00. Мужчину похоронят на местном кладбище.

Администрация Александровского муниципального округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.

