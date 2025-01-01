На СВО погиб военнослужащий из Прикамья Игорь Смольников
С ним простятся 30 декабря
В зоне боевых действий российской спецоперации на территории Украины был убит военнослужащий из Александровска Игорь Смольников.
Он родился 24 августа 1983 года, а погиб 18 октября 2025 года. Иных сведений о нём не сообщается, как и подробностей или обстоятельств смерти.
Похороны военнослужащего пройдут 30 декабря. Церемония прощания состоится в городском дворце культуры Александровска с 10:00 до 12:00. Мужчину похоронят на местном кладбище.
Администрация Александровского муниципального округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.
