После 4 января в Прикамье может резко потеплеть до 0°C

Константин Долгановский

Синоптики опубликовали предварительный прогноз на первые дни января 2026 года. Так, 1 января в Прикамье будет умеренно морозно — -8…-13°C, без осадков и сильного ветра. В Перми ожидается около -10°C.

2 января в Пермский край придёт более холодный воздух, сформировавшийся над европейской территорией России. Однако облачность и умеренный юго-западный ветер пока будут сдерживать понижение температуры. Ожидается, что столбики термометров покажут -10…-15°C, а на севере края до -18°C. В Перми температура будет колебаться в пределах -12…-14°C, возможны небольшие снегопады.

В ночь на 3 января похолодает ещё сильнее — до -15…-20°C. На погоду будет влиять промежуточный гребень холодного воздуха. Осадки прекратятся, и небо может проясниться.

С 4 января ожидается усиление активности циклонов, которые будут приходить со Средиземного моря. Об этом говорят и ансамблевые прогнозы. Тёплый и влажный воздух, вероятно, распространится на Поволжье и Урал, что приведёт к обильным снегопадам в Пермском крае.

Относительно температуры пока нет точной информации. На севере европейской территории России ожидается похолодание, а на юге — потепление. Где окажется Пермский край относительно фронтальной зоны — пока неизвестно. Однако в южной части края возможно кратковременное потепление до 0…-5°C.

