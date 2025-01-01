Оборот общепита в Пермском крае за год вырос на 1% А розничной торговли — на 2,2% Поделиться Твитнуть

В январе-ноябре 2025 года оборот розничной торговли в Пермском крае достиг 818,9 млрд руб., увеличившись на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах. Об этом сообщает Пермьстат.

В структуре оборота розничной торговли региона доля непродовольственных товаров за этот период составила 51,4%, а доля пищевых продуктов, напитков и табачных изделий — 48,6%.

Основную часть оборота розничной торговли края в январе-ноябре 2025 года (98,5%) обеспечили торгующие организации и индивидуальные предприниматели, работающие вне рынка. На долю продаж на розничных рынках и ярмарках пришлось лишь 1,5%.

Оборот общественного питания в Пермском крае за указанный период составил 48 млрд руб., что на 1% превышает уровень прошлого года в сопоставимых ценах.

На 1 декабря 2025 года объём товарных запасов в организациях розничной торговли достиг 55,5 млрд руб., что соответствует 41 дню торговли.

