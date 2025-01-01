Жители Перми оценили новогоднее оформление города на «три с плюсом» В рейтинге самых красиво оформленных к Новому году городов Пермь заняла 11 место Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Занимающаяся онлайн-рекрутингом компания SuperJob выяснила, как жители городов-миллионников оценивают новогоднее убранство своих мегаполисов. Жители Перми поставили новогоднему оформлению города в среднем 3,52 балла из возможных пяти. Это позволило городу занять 11 место в рейтинге самых красиво оформленных к Новому году городов.

Москвичи оказались самыми довольными: 54% из них высоко оценили работу городских властей, средний балл составил 4,35. На втором месте — Краснодар (4,06), где особенно понравилась праздничная подсветка ул. Красной. Третье место досталось Казани (3,89). Следом с минимальным отрывом идет Санкт-Петербург (3,88). В топ-7 также вошли Новосибирск (3,65), Красноярск (3,64) и Челябинск (3,6).





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.