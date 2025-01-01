Стал известен график работы службы «122» Пермского края в праздничные дни Звонок для всех абонентов бесплатный Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство Пермского края опубликовало информацию о графике работы Единой региональной информационно-справочной службы. Жители смогут воспользоваться бесплатным федеральным номером «122» 30 декабря до 18 часов, в праздники служба работать не будет.

«Единая региональная информационно-справочная служба с бесплатным федеральным номером «122» будет работать 30 декабря до 18.00. С 31 декабря по 11 января — выходные дни. Все звонки, поступившие в новогодние каникулы, в частности по вопросам поддержки участников СВО и военной службы по контракту, будут отработаны 12 января», — сообщается на сайте правительства региона.

В то же время, скорая медицинская помощь, горячая линия по обезболиванию, скорая социальная помощь, детский телефон доверия, вызов врача на дом (ежедневно с 8:00 до 23:00) продолжат работу. По другим вопросам пермякам будет отвечать автоинформатор.

В Министерстве информационного развития и связи Пермского края сообщили, что за 2025 год по номеру «122» поступило 459 тыс. звонков. Самые популярные из них — запись к врачу и вызов скорой помощи и врача на дом.

Горячая линия было создана на базе Пермского краевого МФЦ и Пермского краевого медицинского информационно-аналитического центра в марте 2020 года. С 2023-го через службу «122» можно также связаться со скорой социальной помощью, региональным Центром социальных выплат и компенсаций, задать вопросы об отдыхе и оздоровлении детей. Также оператор может направить звонок на номер детского телефона доверия и в Службу ранней помощи по вопросам семей с детьми с особенностями развития от нуля до четырёх лет.

