Синоптики подробно рассказали о погоде в Прикамье в последние дни года

Константин Долгановский

В последние дни года в Пермском крае установится умеренно морозная погода с небольшим количеством осадков, сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Неделя начнётся с похолодания. На северо-западе Пермского края температура уже опустилась до -22°C, а на остальной территории значительное похолодание ожидается в ночь на вторник. При полном штиле температура в ночь на вторник может опуститься до -20…-25°C, а в низинах — до -27°C. Исключение составит юг края, где температура будет около -15°C, а в Перми — -21…-23°C. Днём температура поднимется до -14…-19°C по краю и до -15…-17°C в Перми.

В ночь на 31 декабря усилится влияние циклона, центр которого будет находиться над Нижегородской областью. На юге Пермского края при облачной погоде и юго-восточном ветре температура опустится до -10…-12°C. На севере же ожидается до -25…-28°C. В Перми в первой половине ночи температура будет около -20°C, затем потеплеет до -15°C. Днём морозы отступят на крайний север региона, а на большей части территории температура будет колебаться в пределах -8…-13°C. В Перми ожидается -10…-12°C, а на крайнем севере — до -18°C. В южных и центральных районах возможен небольшой снег.

В новогоднюю ночь температура будет составлять -8…-13°C, ветер умеренный юго-восточный. Ожидается небольшой снег под влиянием всё того же циклона. Днём 1 января осадки прекратятся, а температура останется на прежнем уровне. В Перми ожидается около -10°C.

