Ликвидируется эстрадный театр «Иллюзион» скончавшегося пермского фокусника

ООО «Эстрадный театр Иллюзион Владимира Данилина» находится в стадии ликвидации. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс».

Компания была зарегистрирована в феврале 2025 года, и её единственным владельцем и руководителем являлась Ирина Данилина, вдова народного артиста РСФСР и бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Владимира Данилина, который скончался в конце 2024 года.

Согласно данным Rusprofile, Ирина Данилина также занимает должность директора автономной некоммерческой организации «Социально-культурное объединение «Искусство Прикамья»». Кроме того, ей принадлежит 100% акций ООО «Фокус», компании, занимающейся продажей алкоголя.

Напомним, 30 декабря 2024 года в возрасте 74 лет ушёл из жизни иллюзионист Владимир Данилин. В 1991 году он стал обладателем Гран-при на Всемирном конгрессе иллюзионистов. В 2003 году получил звание почетного гражданина Перми, а в 2011 году был избран депутатом Законодательного собрания Пермского края. Владимир Данилин также владел рестораном-театром, который носил его имя.

