В 2025 году кинотеатры посещали 46% жителей Прикамья И это без учёта детей

Примерно каждый второй взрослый житель Пермского края (46%) посетил кинотеатр за последний год, из них 11% ходят туда на регулярной основе. Об этом сообщает Пермьстат.

В ведомстве отмечают, что несмотря на обилие современных гаджетов, школьники и студенты не перестали интересоваться кино — 84% учащихся побывали в кинозале в течение года.

Наиболее популярными фильмами 2025 года стали «Волшебник Изумрудного города» (6+) и «Финист. Первый богатырь» (6+).

По данным Фонда кино, за 2025 год российские кинотеатры посетили 108 млн человек. При этом с января по ноябрь 2025 года количество зрителей уменьшилось на 8%.

