В Перми на Разгуляе горел дом

МЧС России по Пермскому краю

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, 29 декабря в 00:02 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. 1-й Разгуляйской в Перми.

На место происшествия оперативно выехали 22 пожарных и 5 единиц техники. По прибытии на место выяснилось, что горит двухэтажный деревянный дом. В результате пожара никто не пострадал.

В 00:15 пожар был локализован, а в 00:19 полностью ликвидирован.

Площадь возгорания составила 60 кв. м.

Специалисты МЧС России выясняют причины и обстоятельства случившегося.

