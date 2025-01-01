Пермякам предложили купить «вагон шампанского» для помощи тяжелобольным детям Принять участие в акции может любой желающий Поделиться Твитнуть

В Перми волонтёры решили оригинальным способом собирать средства для помощи тяжелобольным детям: пермякам предлагают «приобрести» целый вагон шампанского. На улицах города появились соответствующие объявления.

«Купить» «вагон шампанского» можно на сайте choknemsya.ru. Эта благотворительная кампания — инициатива фонда «Дедморозим». Организаторы предлагают вспомнить детство и отметить Новый год без алкоголя, а сэкономленные средства пожертвовать детям-инвалидам. Выбор напитков представлен на сайте.

«Вагон шампанского» — самый дорогостоящий лот акции, оцененный в 500 тыс. руб. По данным благотворительного фонда, этой суммы хватит на обеспечение тяжелобольного ребенка необходимым медицинским оборудованием, услугами медсестер и врачей, а также юридической и психологической поддержкой семьи на протяжении 1330 дней. Благодаря усилиям фонда «Дедморозим» дети с инвалидностью получают возможность жить дома, а не в стенах больниц или интернатов.

В дополнение к главной позиции на choknemsya.ru представлены и другие напитки: от водки стоимостью 550 руб. до текилы за 1700 руб. Участники акции уже пожертвовали сумму, эквивалентную стоимости более ста бутылок новогодних напитков, при этом шампанское оказалось самым востребованным.

Как поясняли организаторы, умеренность в употреблении спиртного — залог здоровья, а помощь детям — вклад в их будущее. Поэтому инициаторы акции предлагают позаботиться о себе и одновременно оказать поддержку тяжелобольным детям, помогая им жить в семьях. Не стоит забывать, что пристрастие к алкоголю часто является причиной социального сиротства.

