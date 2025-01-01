В Пермском крае 29 декабря ожидаются гололёд и изморозь Возможны перебои с электричеством Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МЧС Пермского края предупреждает о формировании неблагоприятных погодных явлений в регионе в понедельник, 29 декабря. В отдельных районах прогнозируются гололёдно-изморозевые явления.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможны обрывы линий электропередачи, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий. Специалисты советуют стараться не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи и слабо укреплённых конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы и соблюдать требования пожарной безопасности.

