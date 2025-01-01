В декабре в Перми выпало снега в полтора раза больше нормы За ноябрь и декабрь выпала четверть годовой нормы осадков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала декабря в Перми выпало уже 79 мм осадков — это 164% от месячной нормы. Эту цифру сообщает паблик «Опасные погодные явления Пермского края».

По Пермскому краю максимальное количество снега в декабре выпало в Чердыни — 98 мм.

В последние дни года, по прогнозам, пройдут ещё осадки, поэтому синоптики предсказывают, что нынешний декабрь в Перми по количеству осадков может занять третье место за всю историю наблюдений — после 1907 и 2006 годов, когда выпало по 101 мм, или четвёртое место, уступив также декабрю 1957 года (83 мм).

Очень снежный декабрь в этом году последовал за очень влажным ноябрём: за ноябрь и декабрь вместе взятые в Перми выпало уже 178 мм осадков, или более 25% от годовой нормы.

Как уже писал «Новый компаньон», в нынешнем году высота сугробов в Перми превысила 50 см впервые с 2016 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.