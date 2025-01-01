В МЧС рассказали о тушении пожара в школе Перми Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В соцсетях Перми вечером 27 декабря появилась информация о возгорании на первом этаже школы №122 по ул. Сивкова. В ГУ МЧС по Пермскому краю подтвердили информацию.

В ведомстве рассказали, что по прибытии на место пожарных расчётов было установлено, что произошло возгорание в кабинете труда на первом этаже здания. Загорелась некая ёмкость, площадь пожара составила 1 кв. м. Он был потушен огнетушителем.

В МЧС отметили, что пострадавших в результате ЧП нет, а эвакуация не проводилась.

О причинах возгорания в ведомстве ничего не сообщили.

