Три котельные в Красновишерске по-прежнему работают не в полную силу Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Как сообщили в администрации Красновишерского округа Прикамья, по состоянию на вечер 27 декабря городские котельные №1, 2 и 11 работают в режиме пониженных параметров.

Так, ООО «Теплосети» сегодня занимается устранением порыва на сетях в п Нефтяники, ремонтом котла в котельной №11 и проводит ремонтные работы в котельной №1. По данным компании, работы на котельных города продолжатся и завтра.

Власти отметили, что всё это последствия недавнего периода 40-градусных морозов, который стал серьёзным испытанием для системы теплоснабжения Красновишерска.

В комментариях к посту администрации в соцсети «ВКонтакте» жители утверждают, что с пониженными параметрами работают и другие городские котельные, в некоторых квартирах температура не превышает +12 градусов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.