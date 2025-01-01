Бизнесмена в Пермском крае обманули на 5 тысяч берёзовых веников ИП подал на подрядчика в суд Поделиться Твитнуть

фото Кунгурского судебного района Пермского края

Индивидуальный предприниматель подал в суд на жителя Кишертского округа Прикамья, требуя от него возврат денег за непоставленные берёзовые веники.

Истец требует взыскать с ответчика неосновательное обогащение и проценты за использование чужих денег. Согласно договору, ответчик должен был поставить 5 тыс. березовых веников партиями по 1 тыс. штук в период с 30 июля 2025 по 30 мая 2026 года в течение семи дней после получения заявки. Предприниматель полностью оплатил товар в день подписания договора — 195 тыс. руб. Он направил заявку на поставку, но товар так и не был доставлен. На претензию с требованием вернуть деньги ответчик не отреагировал.

В связи с этим истец просит суд взыскать неосновательно полученные деньги, а также неустойку и проценты по ст. 395 ГК РФ. Он также просит возместить расходы на госпошлину.

Ответчик пока не представил свои возражения. Как сообщили в Кунгурском судебном районе Пермского края, заседание назначено на 19 января 2026 года.

