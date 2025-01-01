В Перми осуждены поджигатели иномарки Поделиться Твитнуть

Фото сгенерирповано нейросетью

Ленинский районный суд Перми вынес приговор по делу о поджоге автомобиля. Перед судом предстали двое жителей краевой столицы, один из которых обвиняется в организации преступления, а другой — в его исполнении.

Согласно материалам дела, пермяк решил поджечь личный автомобиль своего коллеги из-за неприязненных отношений. Он обратился к знакомому, который нашёл исполнителя, испытывающего финансовые трудности. В мае этого года исполнитель приобрёл необходимые для преступления материалы и поджёг автомобиль марки Gelly Okavango, стоящий на автостоянке. За свою «услугу» он получил 40 тыс. руб. от заказчика через посредника. Ущерб от поджога составил 2 435 700 руб.

Подсудимые признали свою вину и раскаялись в содеянном. Суд назначил организатору преступления наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев, которое было заменено на принудительные работы на тот же срок с удержанием 15% заработной платы в доход государства. Исполнителю также было назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год, замененное на принудительные работы с тем же удержанием.

Кроме того, суд постановил взыскать с подсудимых 1 716 700 руб. в счёт возмещения ущерба потерпевшему. Учитывая сумму, уже возмещенную ранее, общая сумма взыскания составила 2 435 700 руб. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Дело в отношении посредника выделено в отдельное производство.

