Убившую пенсионерку молотком пермячку приговорили к 14 годам колонии

Судья Пермского краевого суда Сергей Карпов вынес приговор, основанный на вердикте коллегии присяжных заседателей, в отношении жительницы Перми 1988 г.р., которая обвинялась в убийстве пенсионерки.

В материалах дела говорится, что в марте 2025 года женщина вошла в квартиру в м/р Гайва, потребовала у пенсионерки деньги, а затем ударила её молотком по голове. Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.

Подсудимая признана виновной в разбое с применением насилия, опасного для жизни (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), и в убийстве, сопряжённом с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). На основании совокупности преступлений ей назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

Приговор может быть обжалован в Четвертом апелляционном суде в Нижнем Новгороде. Ранее присяжные единодушно признали подсудимую виновной, но сочли, что она заслуживает снисхождения, рассказали в пресс-службе суда.

