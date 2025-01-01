В пермском автобусе нетрезвый пассажир устроил поножовщину Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В автобусе в Перми пьяный мужчина нанёс ножевые ранения пассажирам, сообщает 59.ru.

Инцидент произошёл в автобусе маршрута № 24. По словам очевидцев, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вёл себя агрессивно. Пассажиры сделали ему замечание, после чего он сначала начал угрожать, а затем достал нож и ранил двух человек. После этого он покинул автобус.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В Главном управлении внутренних дел по Пермскому краю начали проверку и устанавливают личности всех участников инцидента.

Пострадавшие не обращались за медицинской помощью или в правоохранительные органы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.