Минпросвещения РФ направило в регионы инструкцию по действиям педагогов в конфликтных ситуациях Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Министерство просвещения России подготовило и разослало в регионы методические рекомендации для педагогов, содержащие правила поведения в конфликтных ситуациях и при проявлении агрессии, сообщили в ведомстве.

Документ разъясняет причины агрессивного поведения, определяет профессиональную позицию учителей и предлагает алгоритмы оценки сложных ситуаций. В нем также подробно описан порядок действий педагога при угрозе физической безопасности.

Инструкция включает практические советы по снижению эмоционального напряжения, правильному проведению обсуждений спорных вопросов вне урока и организации профилактической работы для предотвращения конфликтов. Учителя получают четкие указания по урегулированию конфликтов и созданию безопасной среды для учеников, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем.

Напомним, документ был официально утвержден на заседании Совета Минпросвещения России по защите чести и достоинства педагогов, которое прошло 11 декабря в Москве.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.