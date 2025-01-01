В Перми из-за ремонта водовода может пропасть вода в двух районах

Поделиться
отключение воды

фото: freepik
  freepik.com

В субботу, 27 декабря, на ул. Чернышевского в Перми проводятся ремонтные работы магистрального водовода с временным отключением воды в жилых домах. Об этом сообщили в компании «Новогор-Прикамье».

Отмечается, что специалисты компании прилагают все усилия, чтобы устранить повреждение трубы диаметром 600 мм, не прекращая подачу воды. Однако существует вероятность, что водоснабжение может быть ограничено на короткое время.

Screenshot_124

Отмечается, что при отключении будет организован подвоз воды автоцистерной. Местонахождение машины с водой можно утончить по тел. 210-06-80 или call@novogor,perm.ru.


Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться