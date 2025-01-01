В Перми из-за ремонта водовода может пропасть вода в двух районах Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

В субботу, 27 декабря, на ул. Чернышевского в Перми проводятся ремонтные работы магистрального водовода с временным отключением воды в жилых домах. Об этом сообщили в компании «Новогор-Прикамье».

Отмечается, что специалисты компании прилагают все усилия, чтобы устранить повреждение трубы диаметром 600 мм, не прекращая подачу воды. Однако существует вероятность, что водоснабжение может быть ограничено на короткое время.

Отмечается, что при отключении будет организован подвоз воды автоцистерной. Местонахождение машины с водой можно утончить по тел. 210-06-80 или call@novogor,perm.ru.





