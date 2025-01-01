Два региона Прикамья вышли в финал всероссийского конкурса въездных стел и входных групп Поделиться Твитнуть

Две территории Пермского края стали финалистами всероссийского конкурса на лучшие въездные стелы и входные группы. Это Бардымский округ с проектом въездной стелы и Александровск с входной группой для места отдыха у воды.

Конкурс организован для муниципальных образований по всей России.

Голосование проходит ВКонтакте до 10:00 (мск) 28 декабря. Поддержать наши муниципалитеты можно, перейдя по ссылкам и отдав свой голос за Барду и за Александровск.

Победители конкурса получат сертификат на разработку и установку новых въездных стел и входных групп.

