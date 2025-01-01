За сутки в Пермском крае потушили 16 пожаров Один человек получил травмы Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

За сутки 26 декабря в Пермском крае было ликвидировано 16 пожаров. Из них шесть произошли в Перми, три — в Березниках, а по одному — в Кизеле, Октябрьском, Осе, Горнозаводске, Чайковском, Лысьве и Пермском муниципальном округе. Один человек получил травмы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения новых возгораний в пятницу, 26 декабря, 180 профилактических групп, состоящих из 435 человек, обошли 1715 домов, провели инструктаж по пожарной безопасности с 2,5 тыс. жителями, раздали более 2 тыс. информационных листовок.

