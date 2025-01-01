Жителей Прикамья предупредили о гололёде и изморози 28 декабря Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По информации Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 28 декабря в отдельных районах Прикамья ожидаются неблагоприятные погодные условия: гололёд и изморозь. Возможны обрывы линий электропередачи, аварии на объектах ЖКХ, пробки и увеличение числа ДТП.

В Главном управлении МЧС России по Пермскому краю рекомендовали жителям не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи и слабо укреплённых конструкций, а также не парковать автомобиль рядом с ними. При отключении электричества необходимо обесточить все электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности.

Водителям посоветовали соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений, поддерживать безопасную дистанцию, учитывать состояние дорожного покрытия, а пешеходам — быть внимательными при переходе дороги.

