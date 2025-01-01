Режиссер из Перми примет участие в ДОК Инкубаторе Свердловской киностудии Поделиться Твитнуть

Семь проектов неигровых фильмов примут участие в кинолаборатории ДОК Инкубатор Свердловской киностудии, включая проект «Пространство Панфилова» пермского режиссёра Натальи Калининой. Об этом сообщили организаторы.

В финал также вышли проекты «Реально реальные пацаны» (Валентина Коровникова, Санкт-Петербург), «Утомительная яркость» (Артем Пономарев, Иркутск), «Айвасело» (Анастасия Надёжкина, Одинцово), «Буффонада» (Глеб Аханин, Уфа/Москва), «Стол» (Анастасия Войтович, Екатеринбург), «Битва роботов» (Дарья Вахрушева, Екатеринбург).

Свыше месяца принимались заявки на участие в четвертом ДОК Инкубаторе. За это время поступило около сотни идей документальных фильмов из различных городов России.

Настя Тарасова, тьютор ДОК Инкубатора, отметила, что заявки финалистов отличались большим разнообразием. Однако главным критерием отбора стала готовность авторов развивать свои идеи, способность образно мыслить и находить новые смыслы в своих проектах.

Интенсив с тьюторами Владимиром Головневым и Настей Тарасовой состоится в январе 2026 года.

После завершения интенсива участники ДОК Инкубатора примут участие в питчинге Свердловской киностудии. Финалисты этого этапа будут представлены на питчинге в Министерстве культуры РФ и других организациях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.