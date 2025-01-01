В ИГЖН Прикамья напомнили правила пожарной безопасности при установке новогодней ёлки
В ИГЖН Пермского края распространили памятку о правилах пожарной безопасности при установке в квартире новогодней ёлки.
Во-первых, отмечается, что ёлку следует разместить так, чтобы она не мешала свободному передвижению по комнате и находилась подальше от батарей отопления.
Не рекомендуется украшать ёлку игрушками из легковоспламеняющихся материалов и использовать поблизости горящие свечи, бенгальские огни и хлопушки.
Перед тем как повесить на ёлку электрическую гирлянду, её необходимо включить и проверить. Если вы заметили запах жжёной изоляции или обнаружили, что провода нагреваются и плавятся, использовать такую гирлянду запрещено.
Приобретая искусственную ёлку, необходимо убедиться, что она обладает огнестойкими свойствами.
Напомним, за новогодние праздники в 2025 году (с 1 по 9 января) на территории Пермского края произошло 75 пожаров, в результате которых 4 человека погибли и 8 получили травмы. Ещё 6 человек было спасено.
