В Перми разыскивают пропавшего 75-летнего лыжника

В Перми пропал 75-летний Виктор Дьячков, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Пермскому краю. Пенсионер исчез 26 декабря, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Поисковики предполагают, что он может находиться в любом районе города.

Виктор Дьячков имеет рост 165 см, худощавое телосложение, седые волосы и зелёные глаза. В день исчезновения был одет в серую кофту, джинсы, тёмную шапку и лыжные ботинки. С ним были лыжи и лыжные палки.

Если у вас есть информация о местонахождении Виктора Дьячкова, свяжитесь с «ЛизаАлерт» по тел. 8 (800) 700-54-52 или с ЕДДС по номеру 112.

Поисковики также просят добровольцев присоединиться к поискам.

