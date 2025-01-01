Семья погибшего в Перми строителя отсудила у страховой компании 2 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Суд в Перми обязал страховую компанию выплатить компенсацию семье строителя, погибшего от производственной травмы, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

В материалах дела сказано, что в декабре 2023 года на строительной площадке объекта «Переход ул. Строителей — Площадь Гайдара» 44-летний житель Перми получил смертельную травму. Во время спуска бетонной плиты его придавило ковшом экскаватора.

Бывшая жена погибшего, представляя интересы двух несовершеннолетних детей, обратилась в суд с требованием о выплате страховой компенсации за несчастный случай на производстве. Она утверждала, что её бывший муж с января 2023 года работал на объекте без оформления трудового договора. Он занимал должность монтажника наружных трубопроводов у индивидуального предпринимателя, который выполнял субподрядные работы по устройству котлованов для строительства дороги.

Индивидуальный предприниматель не уплачивал страховые взносы за погибшего в Фонд социального страхования Российской Федерации, а также не принял меры для расследования несчастного случая и не зарегистрировал его в установленном порядке. Извещение о происшествии в соответствующие государственные органы отправлено не было. Это стало причиной отказа отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Пермскому краю в выплате единовременной страховой компенсации в размере 2 млн руб.

Индустриальный районный суд Перми установил факт трудовых отношений между погибшим и индивидуальным предпринимателем. Суд признал несчастный случай страховым, поскольку он произошёл во время работы и был связан с выполнением трудовых обязанностей.

В соответствии с ФЗ № 125 от 24.07.1998 «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», единовременная страховая выплата в равных долях выплачивается детям погибшего, не достигшим 18 лет. Суд постановил взыскать с ответчика — Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Пермскому краю — в пользу детей 2 млн руб., по 1 млн руб. каждому. Решение суда пока не вступило в законную силу.

