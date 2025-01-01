Пермская краевая служба спасения спасла за год 125 человек Поделиться Твитнуть

Сегодня, 27 декабря, в России отмечается День спасателя. Как сообщили в минтербезе Прикамья, в текущем году Пермская краевая служба спасения (ПКСС) провела 118 выездов, в ходе которых удалось спасти 125 человек. Спасатели участвовали в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, проведении поисково-спасательных операций в природной среде, надводном поиске на водных объектах региона и в других мероприятиях.

За выдающиеся заслуги в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций ПКСС была удостоена Благодарности президента Российской Федерации.

Накануне праздника и.о. министра территориальной безопасности Прикамья Альберт Марданов вручил благодарственные письма начальнику поисково-спасательной группы и спасателю I класса Антону Петрову, спасателю Александру Беляеву, спасателю III класса Александру Шибалкину и оперативному дежурному Алисе Копцевой.

Кроме того, директор службы спасения Рашид Ишмухаметов получил в подарок алюминиевую лодку «РУСБОТ», которая будет использоваться в служебных целях.

Напомним, 27 декабря 1990 года был создан Российский корпус спасателей, который затем был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и позже — в МЧС России.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.