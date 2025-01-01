Задерживаются вылеты рейсов из аэропорта Перми Это связано с поздним прибытием самолётов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным онлайн-табло аэропорта Большое Савино, в субботу, 27 декабря, с опозданием от одного до трёх часов в Пермь прибыли семь рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Соответственно были задержаны и обратные вылеты.

На данным момент с опозданием в Перми ждут рейсы FV 5572 из Хургады (обслуживается авиакомпанией «Россия») и IO 484 из Баку (авиакомпания «ИрАэро»). Рейс из столицы Азербайджана прибудет в краевой центр в 17:40, с задержкой на 1 час 10 минут.

Вылет рейса IO 483 в Баку отложен на час, до 18:50.

