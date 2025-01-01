В Перми изъяли 190 кг запрещённой к ввозу продукции из Узбекистана и Азербайджана Поделиться Твитнуть

С 1 января по 26 декабря 2025 года сотрудники Россельхознадзора в аэропорту Перми (Большое Савино) проверили 33 международных рейса и выявили, что 164 пассажира из Узбекистана и Азербайджана пытались незаконно ввезти 190,75 кг продуктов животного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Среди изъятых товаров были курут, сливочное масло, кефир, творог, топлёное масло, мясо баранины и говядины, шашлык, курдючный и говяжий топлёный жир, тушки курицы и утки, мёд и куриные яйца. Вся эта продукция была уничтожена путём сжигания.

Так, 14 декабря в аэропорту специалисты Россельхознадзора пресекли попытку пассажира из Узбекистана провезти 8,68 кг мяса без заводской упаковки, маркировки производителя, даты выработки, срока годности и условий хранения, что нарушает ветеринарные правила и создаёт угрозу распространения инфекционных заболеваний.

По закону РФ от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и по правилам таможенного союза, такая продукция не может быть допущена в страну. Опасная продукция была изъята и уничтожена согласно протоколу взаимодействия с аэропортом.

Нарушитель был оштрафован.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.