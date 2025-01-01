В Перми нашли способ увеличить производство калийных удобрений с помощью крахмала Поделиться Твитнуть

Ученые Пермского политеха разработали новый метод обогащения калийных руд с использованием ультразвука и картофельного крахмала, повышающий чистоту концентрата до 95% и сокращающий потери сырья на 90 тыс. тонн в год. Это позволит крупному предприятию экономить более 2,2 млрд руб. ежегодно. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Суть метода в том, что измельченная руда сначала обрабатывается ультразвуком (22 тыс. колебаний/сек) для разрушения комков глины и гипса, а затем в смесь вводится картофельный крахмал, связывающий примеси и предотвращающий их прилипание к пузырькам воздуха при флотации.

В результате повышается содержания хлористого калия в концентрате до 94,5%, снижаются потери калия с 2,75 до 1,85%, что эквивалентно 90 тыс. тонн в год.

Экономия для предприятия, перерабатывающего 10 млн тонн руды, составит более 2,2 млрд руб.

Метод решает проблему переработки низкокачественного сырья, повышая чистоту продукта, экономию ресурсов и снижая экологическую нагрузку.

