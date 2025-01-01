В Перми 29 декабря возобновится трамвайное движение по улице Белинского В 2026 году оно снова будет ограничено Поделиться Твитнуть

Департамент транспорта Перми объявил о возобновлении трамвайного движения по ул. Белинского с 29 декабря. Трамвай №8 «Инкар — М/р Висим», который ранее был перенаправлен из-за реконструкции путей, снова начнёт курсировать по привычному маршруту. В ходе работ была полностью заменена рельсошпальная решётка: использованы бетонные шпалы и новый тип креплений, что увеличит срок службы путей.

В департаменте подчеркнули, что движение будет работать в техническом режиме. В 2026 году оно снова будет ограничено, так как начнётся реконструкция участка по ул. Сибирской и трамвайного узла на пл. Трудовой доблести. Также необходимо завершить работы на ул. Белинского, включая выправку пути, укладку плит, обновление контактной сети, строительство посадочных платформ и установку павильонов на остановке «Улица Белинского». Эти работы запланированы на строительный сезон.

С возобновлением трамвайного движения по ул. Белинского вновь будет выделена полоса для автобусов №1, 4, 5, 8, 13, 61 и 75. Объезд по улицам Чернышевского и 1-й Красноармейской для них больше не потребуется.

Работы выполняет ООО «Мовиста Регионы Пермь». Напомним, модернизация трамвайной системы Перми проводится в рамках трёхстороннего соглашения между инвестором, краевыми и городскими властями. В процессе модернизации будет отремонтировано 35 км путей, реконструированы тяговые подстанции и депо «Балатово». В Пермь уже поступили 44 новых трамвайных вагона.

