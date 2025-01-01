В Перми наградили победителей конкурса на лучшее оформление предприятий к Новому году Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий и организаций в Перми проводится с 1997 года и в этом году состоялся в 28-й раз. В нём приняли участие 127 организаций, и глава города Эдуард Соснин вручил награды победителям.

АО «ОДК-Пермские моторы» и ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» стали победителями в номинации «Промышленные предприятия с численностью работников 1000 и более человек». АО «ОДК-Пермские моторы» расположено на пр. Комсомольском, 93, а ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» — по ул. 25 Октября, 106.

Администрация Перми

ООО «Лукойл-Инжиниринг» (ул. Пермская, 3а) заняло первое место в номинации «Промышленные предприятия с численностью работников менее 1000 человек».

Администрация Перми

Торгово-развлекательный комплекс «Планета» (ш. Космонавтов, 162б) стал победителем в номинации «Стационарные торговые объекты общей площадью более 1000 кв. метров».

Администрация Перми

Ремесленная пекарня «Булкари» (ул. Сибирская, 71), ресторан Meduza Seafood&Wine (ул. Ленина, 64) и ресторан Александра Ежова (ул. Пермская, 33) завоевали награды в номинации «Стационарные предприятия общественного питания».

Администрация Перми

Среди других победителей — студия красоты New level (ул. Газеты "Звезда", 8), павильон «Цветы» (ул. Ветлужская, 58), ТЦ «Цветы» (ул. Восстания, 160), ООО «СЗ «Пермская» (ул. Пермская, 86) и цветочный магазин «Цветы для Вас» (ул. Светлогорская, 22а).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.