Синоптики подробно рассказали о погоде в Перми на 27 и 28 декабря

Константин Долгановский

Сервис «Яндекс Погода», анализируя данные метеонаблюдений с помощью технологии «Метеум», составил подробный прогноз для Перми на предстоящие выходные, 27 и 28 декабря.

Итак, в субботу, 27 декабря, в Перми ожидается морозная погода с обильным снегопадом. Утром температура опустится до -11°С, днём будет -10°С, вечером сохранится тот же уровень, а ночью поднимется до -8°С. Ветер будет дуть с юго-востока и юга, с порывами до 9 м/с.

В воскресенье, 28 декабря, погода останется морозной и снежной. Утром температура составит -8°С, днём дойдет до -6°С, вечером будет -6°С, а ночью снова будет -8°С. Ветер изменит направление на южное, северо-восточное и юго-восточное, с порывами до 10 м/с.

В крупнейших городах России самая тёплая погода ожидается в Краснодаре: днём температура поднимется до +3°С. Также высокие показатели прогнозируются в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.

Самые низкие температуры в эти выходные будут в Новосибирске и Омске: днём ожидается -15°С. Холодно также будет в Красноярске.





