В Прикамье похоронят участника СВО из Нытвенского округа Александр Тимуск погиб в зоне боевых действий

Фото: администрация Нытвенского округа

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб уралец Алксандр Тимуск. Об этом сообщает администрация Нытвенского муниипального округа на официальной странице в соцсетях.

Обстоятельства гибели военнослужащего не уточняются. Известно лишь, что он был командиром отделения в мотострелковом подразделении.

Церемония прощания с сержантом состоится 27 декабря во Дворце культуры и спорта п. Уральский (ул. Набережная, 23) в 10:00, гражданская панихида — в 11:00.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

