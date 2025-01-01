Новая поликлиника в Орджоникидзевском районе Перми готовится к открытию Приём пациентов начнётся после лицензирования Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Новая поликлиника по ул. Лобачевского, 26 в Орджоникидзевском районе Перми получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Как сообщается на сайте краевого правительства, приём пациентов начнётся в следующем году после завершения обязательных процедур по лицензированию учреждения.

Поликлиника находится на территории существующего комплекса Больницы Архангела Михаила, рассчитана на 200 посещений в смену. При учреждении будет работать женская консультация и дневной стационар на пять коек.

В здании уже готовы кабинеты приёма терапевтов и узких специалистов, оборудованы отделения эндоскопии и рентгено-диагностическое, кабинеты медицинской реабилитации и физиотерапии. Рядом со зданием оборудована парковка.

Отмечается, что медицинскую помощь в новом учреждении смогут получать около 40 тыс. жителей левого берега Камы Орджоникидзевского района.

